Во Франции суд разрешил петуху Морису петь по утрам

Фото: youtube.com/France 3 Nouvelle-Aquitaine

Судебный процесс, подсудимым на котором являлся домашний петух по имени Морис, завершился во Франции в пользу обвиняемого. Петух может продолжать кукарекать на острове Олерон, сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.

"Трибунал Рошфора огласил решение сегодня утром. Соседи должны будут выплатить тысячу евро в качестве компенсации собственнице петуха", – приводит его слова ТАСС.

В день оглашения приговора у здания суда собралось множество людей, которые держали в руках плакат с изображением Мориса, многие пришли в тематических футболках. Решение суда они встретили радостными криками и аплодисментами.

В суд на птицу и его хозяйку подала пожилая супружеская пара. Истцы требовали от хозяйки Мориса компенсацию в размере тысячи евро. Их адвокат заявил, что его клиенты проживают не в сельской местности, а в зоне с пригородными особняками.

Отмечается, что разборки между соседями и петухом продолжаются не первый год. В 2017 году недовольные шумом соседи уже требовали прекратить ранние крики птицы, но тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые подписали почти 155 тысяч человек.