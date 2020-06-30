Троих мужчин будут судить в Москве за покушение на убийство по найму

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство по найму, сообщает Агентство "Москва".

Перед Гагаринским районным судом предстанут трое мужчин в возрасте от 38 до 57 лет. Они обвиняются в покушении на убийство по найму, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия, совершенном преступной группой.

По версии следствия, обвиняемые состояли в группе, созданной их знакомым. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, поскольку он находится в розыске.

В 2017 году организатор получил от неустановленного заказчика предложение убить москвича за награду в 100 тысяч долларов. Чтобы совершить убийство, соучастники добыли короткоствольное оружие с глушителем и патроны, а также нашли машины для наблюдения за жертвой.

Покушение было совершено 19 июля 2018 года. Один из обвиняемых, управляя автомобилем без номерных знаков, сблизился с двигающейся по проспекту Вернадского в сторону центра машиной потерпевшего. После этого его подельник, находившийся на заднем пассажирском сидении, не менее трех раз выстрелил из пистолета сквозь открытое окно в сторону задней пассажирской двери машины потерпевшего.

Организатор преступной группы находился на месте происшествия и из другой машины координировал действия обвиняемых. Еще один сообщник преступления помог скрыть орудие.

В результате потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение головы и правого плечевого сустава. Его госпитализировали и оказали квалифицированную помощь. Он остался жив. Обвиняемые находятся под стражей.

Ранее столичные следователи начали проверку в связи с конфликтом, который произошел на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело после инцидента, в результате которого пострадал мужчина.

Известно, что продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса "Покушение на убийство". По данным следствия, 21 июня вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения. Как уточнили очевидцы, мужчина, получивший ножевые ранения, перед конфликтом заступился за незнакомую девушку.