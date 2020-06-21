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Москва 24

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Происшествия

21 июня, 23:11

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство на Чертановской улице

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные следователи начали проверку в связи с конфликтом, который произошел на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело после инцидента, в результате которого пострадал мужчина, говорится на сайте СК РФ по столице.

Известно, что продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса "Покушение на убийство". "По данным следствия, 21 июня вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения", – заявили в ведомстве.

Как уточнили очевидцы, мужчина, получивший ножевые ранения, перед конфликтом заступился за незнакомую девушку. Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее драка из-за собаки произошла в столичном магазине. В результате началась перепалка, которая переросла в потасовку.

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