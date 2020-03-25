Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Фили-Давыдково произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента один человек пострадал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

"В районе дома 5, корпус 1 по улице Давыдковская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего скрылся", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на данный момент пострадавшего осматривают медики. Стрелявшего разыскивают.

Ранее дорожный конфликт закончился поножовщиной в столичном Зеленограде. Инцидент произошел на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект. Двое водителей поссорились, в результате один ударил оппонента ножом в область живота.