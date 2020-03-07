Мужчина получил ножевое ранение в результате дорожного конфликта в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожный конфликт закончился поножовщиной в столичном Зеленограде, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел накануне вечером на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект. Двое водителей поссорились, в результате один ударил оппонента ножом в область живота.

Мужчину 1990 года госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости. Нападавший скрылся. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В феврале в Зеленограде произошел дорожный конфликт со стрельбой. Один из участников несколько раз выстелил в оппонента из травматического пистолета.

Мужчина получил ранения, а нападавший – мужчина 1993-го года рождения – был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривать его будут по статье "Хулиганство".