Мужчина расстрелял посетителей сауны в Кургане

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Кургане мужчина расстрелял посетителей сауны. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел накануне на улице Некрасова. Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета, в результате чего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Отмечается, что с места происшествия стрелявший скрылся. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего мужчины установлена, он задержан", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что нарушителем оказался 36-летний местный житель. Находясь в сауне, он поконфликтовал с товарищами и другими отдыхающими, что и привело к произошедшему. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее неизвестные устроили стрельбу из огнестрельного оружия в Подмосковье. Инцидент произошел в Одинцовском районе. Преступники выстрелили в мужчину и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.