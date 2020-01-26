Мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в своего оппонента в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

По данным полиции, инцидент со стрельбой произошел на улице Перерва. В настоящее время пострадавшего водителя осматривают медики. Его здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта и проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по автомобилю в центре столицы. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в стекло другой машины, где в это время находились два человека.

