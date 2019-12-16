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Москва 24

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Происшествия

16 декабря, 19:19

Водитель троллейбуса и таксист устроили драку в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель троллейбуса подрался с таксистом в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома 11, строения 3, на улице Грузинский Вал. Как отмечается, дорожный конфликт между водителями произошел после того, как таксист не пропустил водителя троллейбуса, перекрыв полосу движения.

По предварительной информации, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он проходит освидетельствование.

В начале декабря на улице Свободы произошел дорожный конфликт со стрельбой. Отмечалось, что один из водителей, предположительно, стрелял в других из травматического оружия.

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