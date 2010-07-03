Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в центре Москвы

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Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в кафе в торговом центре на Таганской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье "Хулиганство с применением оружия". Конфликт произошел накануне вечером в кафе, расположенном в торговом центре. О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

Полицейские установили, что в 19:55 в кафе вошли неизвестные, один из которых из огнестрельного оружия неустановленного типа произвел два выстрела. После этого все участники происшествия разбежались.

5 декабря на северо-западе города произошел дорожный конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который стрелял, предположительно, из травматического оружия. По предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал.