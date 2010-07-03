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Происшествия

12:40

Стрельба произошла в гостинице в СВАО

происшествия

Фото: соцсети

Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке столицы. В результате произошедшего один человек получил ранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В гостинице на Ботанической улице произошел конфликт между постояльцами", – сказал собеседник агентства.

По его словам, во время ссоры один из мужчин начал стрелять и ранил одного человека. Пострадавшему оказывают медпомощь.

Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция.

По данным ряда популярных телеграм-каналов, стрельба произошла в гостинице "Останкино".

Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Они обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог. Разрешение на хранение и ношение оружия, выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол.

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