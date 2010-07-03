Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с пистолетом в ТиНАО

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Находясь на маршруте патрулирования в районе поселка Коммунарка, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны злоумышленник был обезоружен и задержан", – заявили представители Росгвардии.

По словам представителя ведомства, от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог.

Разрешение на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, ранее выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются.

Ранее в воскресенье, 3 ноября, стало известно о задержании в районе Коптево подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. 31-летний мужчина попытался скрыться, однако сотрудники Росгвардии оперативно пресекли эту попытку.