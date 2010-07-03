Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:45

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с пистолетом в ТиНАО

происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Находясь на маршруте патрулирования в районе поселка Коммунарка, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны злоумышленник был обезоружен и задержан", – заявили представители Росгвардии.

По словам представителя ведомства, от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог.

Разрешение на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, ранее выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются.

Ранее в воскресенье, 3 ноября, стало известно о задержании в районе Коптево подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. 31-летний мужчина попытался скрыться, однако сотрудники Росгвардии оперативно пресекли эту попытку.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика