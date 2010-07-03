Подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков задержали в столичном районе Коптево

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Фото: depositphotos/belchonock
Сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по столице.
"Неизвестный при виде патрульного автомобиля резко изменил направление движения и попытался скрыться. Благодаря грамотным и оперативным действиям росгвардейцев гражданин был задержан. На вопросы росгвардейцев мужчина отвечал невнятно, сильно нервничал и оглядывался по сторонам", – сообщили пресс-службе.
Там подтвердили, что подозреваемый признался правоохранителям о наличии у себя крупной партии наркотиков. Кроме того, мужчина рассказал, что до задержания осуществлял "закладки". На место была срочно вызвана оперативно-следственная группа.
"В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 31-летнего приезжего был обнаружен и изъят 41 полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом фиолетового цвета. Кроме того, задержанный указал места, где ранее совершил еще семь "закладок", – поделились в пресс-службе.
Добавляется, что изъятое вещество было направлено на экспертизу. Удалось установить, что содержимое свертков составляет наркотическое вещество синтетического происхождения – метилэфедрон. Общая масса изъятых наркотиков составила 120 грамм.
Задержанный для дальнейшего разбирательства передан полицейским. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее у пострадавшего в ДТП мужчины обнаружили наркотики в Москве. Было изъято более 500 грамм наркотического вещества.
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