Арсенал оружия и пять килограмм марихуаны изъяли полицейские у жителя Москвы

06:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Арсенал огнестрельного оружия с боеприпасами, 5 килограмм марихуаны и 300 граммов галлюциногенных грибов удалось изъять полицейским в ходе обысков у жителя столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Был задержан 49-летний москвич. При проведении обысков в квартире подозреваемого на проспекте Вернадского, а также по месту его фактического проживания в Московской области обнаружены четыре предмета, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, два травматических пистолета "Оса", а также около 1000 патронов различного калибра, которые направлены на экспертизу", – сообщила Волк.
Она также отметила, что у подозреваемого нашли около 5 килограмм марихуаны, около 300 граммов псилоцибиновых грибов, а также семена, споры и оборудование для культивирования наркосодержащих растений.
По имеющимся фактам возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
"Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подвела итог Ирина Волк.
Ранее пианистка получила два года колонии за хранение наркотиков. При личном досмотре у девушки нашли сверток из скотча коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения. Установлено, что изъятое является героином.
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