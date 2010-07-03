Три человека погибли от передозировки наркотиков в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве три человека погибли из-за передозировки наркотиков, еще одну женщину госпитализировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

Тела двух мужчин и женщины были обнаружены в одном из домов на Бакунинской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка. Еще одну женщину нашли в бессознательном состоянии, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали на востоке Москвы мужчину, в автомобиле которого была обнаружена особо крупная партия наркотического вещества. Задержанный проник на территорию охраняемого объекта, выкопал из земли сверток и попытался скрыться. В ходе досмотра в его машине были обнаружены два полиэтиленовых свертка, в которых находилось запрещенное вещество общей массой около килограмма.

