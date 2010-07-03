Жизни отравившегося наркотиком ребенка ничего не угрожает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жизни восьмимесячной девочки, которая попала в одну из столичных больниц с отравлением наркотическим веществом, ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента соцзащиты населения.

Ребенка госпитализировали с диагнозом "отравление каннабисом". Предположительно, наркотик мог попасть в организм младенца вместе с материнским молоком.



"По словам матери, девочка отравилась случайно. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что судьбу ребенка решат после окончания расследования.

Весной нынешнего года семью поставили на учет в органы соцзащиты как находящуюся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Великобритании младенец умер от молока матери. Во время беременности женщина принимала сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери.

Врачи прописали женщине опиоидный анальгетик от хронических болей в спине. Медики заверили будущую мать, что ей нечего опасаться, однако через пять дней после родов младенец умер.