Жизни отравившегося наркотиком ребенка ничего не угрожает

09:57
09:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жизни восьмимесячной девочки, которая попала в одну из столичных больниц с отравлением наркотическим веществом, ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента соцзащиты населения.
Ребенка госпитализировали с диагнозом "отравление каннабисом". Предположительно, наркотик мог попасть в организм младенца вместе с материнским молоком.
"По словам матери, девочка отравилась случайно. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что судьбу ребенка решат после окончания расследования.
Весной нынешнего года семью поставили на учет в органы соцзащиты как находящуюся в трудной жизненной ситуации.
Ранее в Великобритании младенец умер от молока матери. Во время беременности женщина принимала сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери.
Врачи прописали женщине опиоидный анальгетик от хронических болей в спине. Медики заверили будущую мать, что ей нечего опасаться, однако через пять дней после родов младенец умер.
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