Младенец в Британии умер из-за молока матери

В Великобритании младенец умер от молока матери, сообщает Metro.
По данным издания, во время беременности британка принимала сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери.
Врачи прописали женщине опиоидный анальгетик от хронических болей в спине. Медики заверили будущую мать, что ей нечего опасаться, однако через пять дней после родов младенец умер.
Судмедэксперт назвал смерть девочки неожиданной. По мнению педиатров, свою роль сыграл препарат.
Ранее суд Саранска арестовал на два месяца 37-летнего местного жителя, который пытался выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь. Полицейские проникли в квартиру нарушителя через балкон соседней квартиры и спасли ребенка. Девочку передали медикам.
Было возбуждено уголовное дело по статье о покушение на убийство. Также отмечается, что при задержании мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов.
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