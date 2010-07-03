Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с болгаркой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина по неосторожности причинил себе смертельные травмы углошлифовальной машиной – болгаркой. Инцидент произошел в квартире на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В квартире в 5-м квартале Капотни обнаружено тело 43-летнего мужчины с продольной раной грудной клетки", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина получил смертельную травму из-за неосторожного обращения с болгаркой, которую обнаружили рядом с телом.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы сиделка пожилой женщины умерла в квартире своей подопечной. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Тело 46-летней уроженки Хмельницкой области Украины обнаружили в квартире 89-летней женщины в Вознесенском переулке.