Сиделка пожилой москвички умерла в ее квартире

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В центре Москвы сиделка пожилой женщины умерла в квартире своей подопечной. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 46-летней уроженки Хмельницкой области Украины обнаружили в квартире 89-летней женщины в Вознесенском переулке утром 29 июля.

"37-летний друг умершей пояснил, что в указанной квартире они вдвоем употребили наркотик метадон и легли спать. Наутро мужчина обнаружил подругу мертвой", – сказал он.

По предварительным данным, женщина умерла от передозировки наркотиков.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в квартире на севере Москвы рядом с телами матери и ее знакомой был обнаружен ребенок. Тела с многочисленными следами от инъекций были найдены в ванной комнате. Предварительная причина смерти – передозировка сильнодействующими веществами.

Трехлетний мальчик был заперт в помещении около 10 часов. Врачи и психологи наблюдают за его состоянием и говорят, что сейчас он уже общается и играет.

