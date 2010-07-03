Сиделка пожилой москвички умерла в ее квартире

В центре Москвы сиделка пожилой женщины умерла в квартире своей подопечной. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело 46-летней уроженки Хмельницкой области Украины обнаружили в квартире 89-летней женщины в Вознесенском переулке утром 29 июля.
"37-летний друг умершей пояснил, что в указанной квартире они вдвоем употребили наркотик метадон и легли спать. Наутро мужчина обнаружил подругу мертвой", – сказал он.
По предварительным данным, женщина умерла от передозировки наркотиков.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее в квартире на севере Москвы рядом с телами матери и ее знакомой был обнаружен ребенок. Тела с многочисленными следами от инъекций были найдены в ванной комнате. Предварительная причина смерти – передозировка сильнодействующими веществами.
Трехлетний мальчик был заперт в помещении около 10 часов. Врачи и психологи наблюдают за его состоянием и говорят, что сейчас он уже общается и играет.
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