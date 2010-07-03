"С удовольствием общается и играет". Что известно о состоянии найденного в Коптеве ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Врачи и психологи наблюдают за состоянием трехлетнего мальчика, которого накануне нашли в одной из квартир в столичном районе Коптево рядом с двумя мертвыми женщинами.

У ребенка было подозрение на ветрянку, из-за этого его направили в инфекционное отделение одного из медучреждений. Однако заболевание не подтвердилось, мальчик абсолютно здоров.

"Сотрудники соцзащиты навестили малыша, принесли ему фрукты и игрушки. Физическое состояние ребенка соответствует возрасту, он разговаривает, с удовольствием общается и играет. До выписки из больницы малыша обеспечат всем необходимым", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения.

В департаменте также отметили, что умершие женщины не имели прописки в Москве, за время проживания в столице они в социальные службы не обращались.

"Бабушка мальчика по материнской линии приехала в столицу и готова оформить опеку над внуком", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в одной из квартир на севере столицы рядом с трупами матери и ее знакомой был обнаружен ребенок. Инцидент произошел в доме на улице Михалковской. Тела с многочисленными следами от инъекций найдены в ванной комнате. Предварительная причина смерти – передозировка сильнодействующими веществами.

Погибших удалось обнаружить благодаря соседям, которые сообщили о потопе в квартире сверху. Ребенок был заперт в помещении с трупами в течение около 10 часов.

В обстоятельствах смерти разбираются следователи ГСУ СКР по Москве, назначена экспертиза. Не исключается версия насильственной смерти.

