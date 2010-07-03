Приезжий парикмахер-стилист умер на работе в салоне красоты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В центре Москвы сотрудник салона красоты умер прямо на работе. Труп мужчины был обнаружен в туалетной комнате. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник на условиях анонимности.

"Сотрудник охраны зашел в туалетную комнату и увидел труп 53-летнего мужчины, работавшего в салоне парикмахером-стилистом", – рассказал источник.

Отмечается, что на теле покойного не обнаружено следов насильственной смерти. Предполагается, что у стилиста не выдержало сердце.

Известно, что покойный приехал в столицу России из Казахстана. В Москве у него была временная регистрация.

Днем ранее в центре столицы в своей квартире мертвой была найдена пожилая пенсионерка. Смерть настигла женщину более недели назад.