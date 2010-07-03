Тело пенсионерки нашли в квартире в центре Москвы

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Пожилая женщина найдена мертвой в собственной квартире в центре столицы. Инцидент произошел в доме на 3 Красногвардейской улице. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник на условиях анонимности.

"В одной из квартир обнаружено тело 86-летней пенсионерки, смерть которой наступила более недели назад. По предварительным данным, у пожилой женщины отказало сердце", – рассказал источник.

Отмечается, что квартира, в которой нашли мертвую пенсионерку, пребывала в антисанитарии. В настоящее время устанавливается точная причина смерти.

Ранее на севере Москвы нашли обезглавленное тело женщины. Полиция выясняет иные обстоятельства произошедшего.