Труп мужчины обнаружили в лесопарке в Кунцеве

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Труп мужчины обнаружили в лесопарке на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В районе Кунцево в лесопарковой зоне обнаружено повешенное тело мужчины. Личность покойного установлена, это 38-летний житель столицы", – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Ранее тело человека обнаружили на козырьке торгового центра в Басманном районе. Инцидент произошел на улице Мясницкой, доме 10, строении 1.

