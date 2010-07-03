Мужчина убил и расчленил знакомого в Царицыне

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Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины на юге столицы. Об этом говорится на сайте СУ СК по городу.

47-летний мужчина явился с повинной в полицию утром в понедельник, 17 июня. По его словам, неделю назад он в своей квартире на улице Севанской во время ссоры избил до смерти знакомого, а затем расчленил труп, расфасовал части по пакетам, которые выбросил в мусорные контейнеры в Царицыне и в лесопарковой зоне в районе улицы Бехтерева.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В квартире проведены обыски, обнаружены фрагменты тела погибшего. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

