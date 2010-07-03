Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах младшего брата

Следователи уточняют обстоятельства убийства хозяйки дома в коттеджном поселке Новая Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

"13 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Также на месте происшествия находился 18-летний юноша с телесными повреждениями. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник, в полицию о ЧП сообщили соседи женщины, к которым прибежал ее младший, 15-летний сын. Он звал на помощь и говорил, что его старший брат пошел на маму с ножом.

В итоге женщину нашли с перерезанным горлом. По данным источника, младшего ребенка сейчас допрашивают. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств трагедии.

"Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: "Не надо, я же тебя люблю". В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва", – заявил источник издания.

Фото: телеграм-канал LifeShot

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что погибшая – жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина. Максим Соколов ранее играл за команды "СКА", "Авангард" Омской области, за сборную России. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, является призером Чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду "СКА-1946".

В момент убийства в доме было три человека – жена хоккеиста Соколова и двое их сыновей. Младший ребенок, по данным источника, находится в СК и дает показания на брата, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Старшего сына хоккеиста тоже зовут Максим. Он голкипер в "СКА-1946".

Максим и Ирина Соколовы прожили вместе 20 лет, оба сына – родные. Последние годы погибшая занималась воспитанием детей, по образованию она психолог. Источники издания сообщили, что между супругами в последнее время были напряженные отношения: Ирина болезненно относилась к постоянным переездам мужа (Максим Соколов работал в Череповце, в Омске, в Челябинске) и не ездила с ним, а оставалась дома с детьми, в Санкт-Петербурге. С 2017 года супруги Соколовы жили раздельно.