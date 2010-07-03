СКА обыграл ЦСКА в матче плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/ Петр Ковалев

Хоккеисты петербургского СКА обыграли соперников из московского ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. Тем самым они сравняли счет в серии.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге 7 апреля и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

В составе петербургского клуба дубль оформил Наиль Якупов. Это произошло на 16-й и 23-й минутах игры. Затем, на 46-й минуте, одну шайбу в ворота ЦСКА забросил Никита Гусев. У московского клуба дважды отличился Мэт Робинсон (на 34-й и 36-й минутах).

По результатам воскресного матча счет в серии до четырех побед стал 3:3. Решающая игра пройдет в Москве 9 апреля.