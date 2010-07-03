СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве мужчины в Южном Бутове

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Южном Бутове.

"Мы гуляли в парке, посидели, выпили пива. Друг начал драться с Сергеем. Я не знаю – девушку ударили или толкнули просто, но я видел, что девушка упала", – рассказал подозреваемый, имя которого не раскрывается.

Ранее следствие попросило суд арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня. Конфликт начался из-за замечания, которое Сергей Чуев сделал трем молодым людям, приставшим к беременной женщине. Это компании не понравилось, и все трое напали на заступника.

В драке спортсмен получил несколько ударов в голову и потерял сознание. Злоумышленники сбросили мужчину в пруд и скрылись. Спортсмен был еще жив, когда оказался в воде, но из-за травм не смог выплыть и утонул.

Всех подозреваемых полиция уже задержала. По данным СМИ, операция по задержанию произошла в одном из торговых центров, куда мужчины зашли пообедать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц". На месте преступления появился стихийный мемориал. На памятной табличке написано "Вечная память Сергею Чуеву, заступившемуся за беременную девушку".