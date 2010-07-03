На месте убийства мастера спорта в Бутове установили мемориал

В столичном районе Южное Бутово на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева появился стихийный мемориал, сообщает телеканал Москва 24.
На памятной табличке написано "Вечная память Сергею Чуеву, заступившемуся за беременную девушку". К пруду на Южнобутовскую улицу продолжают приносить цветы.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня. Конфликт начался из-за замечания, которое Сергей Чуев сделал трем молодым людям, приставшим к беременной женщине. Это компании не понравилось, и все трое напали на заступника. Спортсмен был еще жив, когда оказался в воде, но из-за травм не смог выплыть и утонул.
Всех подозреваемых полиция уже задержала. По данным СМИ, операция по задержанию произошла в одном из торговых центров, куда мужчины зашли пообедать. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное группой лиц".
Телеканал Москва 24 связался с очевидцами, а также со знакомыми погибшего спортсмена. По их словам, Чуев был человеком отзывчивым и всегда старался помогать людям.
На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал
Похожий случай произошел неделю назад. Никита Белянкин, бывший боец спецназа, получил смертельное ножевое ранение, когда заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа. По подозрению в причастности к убийству арестованы восемь человек.
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