На месте убийства мастера спорта в Бутове установили мемориал

Фото: канал Москва 24

В столичном районе Южное Бутово на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева появился стихийный мемориал, сообщает телеканал Москва 24.

На памятной табличке написано "Вечная память Сергею Чуеву, заступившемуся за беременную девушку". К пруду на Южнобутовскую улицу продолжают приносить цветы.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня. Конфликт начался из-за замечания, которое Сергей Чуев сделал трем молодым людям, приставшим к беременной женщине. Это компании не понравилось, и все трое напали на заступника. Спортсмен был еще жив, когда оказался в воде, но из-за травм не смог выплыть и утонул.

Всех подозреваемых полиция уже задержала. По данным СМИ, операция по задержанию произошла в одном из торговых центров, куда мужчины зашли пообедать. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное группой лиц".

Телеканал Москва 24 связался с очевидцами, а также со знакомыми погибшего спортсмена. По их словам, Чуев был человеком отзывчивым и всегда старался помогать людям.



На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал

Похожий случай произошел неделю назад. Никита Белянкин, бывший боец спецназа, получил смертельное ножевое ранение, когда заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа. По подозрению в причастности к убийству арестованы восемь человек.

