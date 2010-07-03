Стали известны обстоятельства убийства мастера спорта в Бутове

Очевидцы рассказали об обстоятельствах убийства мастера спорта по греко-римской борьбе в парке в районе Южное Бутово. Убитый – 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Трагический инцидент произошел ночью 8 июня рядом с прудом на улице Южнобутовская. По информации телеканала Москва 24, Чуев шел со своей девушкой, к нему обратились двое несовершеннолетних и пожаловались, что им мешают пройти несколько человек. Мужчина вступился за подростков.

"Они напали на него и после избиения сбросили в пруд. Женщина вытащить его не смогла, на помощь подоспел другой мужчина, но спасти не удалось", – рассказывают очевидцы в социальных сетях. Также в СМИ появились свидетельства, что мужчина еще дышал, когда его достали из воды. С места преступления преступникам удалось скрыться.

По предварительным данным, нападавших было не менее трех.

В СУ СК по городу сообщили, что дело завели в связи с убийством, совершенным группой лиц из хулиганских побуждений (п.п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, следователи также ищут причастных к преступлению.

1 июня в Красногорском районе в драке погиб боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Мужчина увидел, как группа людей избивает человека, и попытался разогнать их. Следователи установили всех участников драки, задержано восемь подозреваемых. Убийство получило широкий общественный резонанс.