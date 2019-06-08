В Южном Бутове до смерти избит мастер спорта по греко-римской борьбе

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства убийства на юго-западе столицы.
Тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружено в ночь с 7 на 8 июня у пруда на территории парка по улице Южнобутовская. На сайте СУ СК по городу сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений ". Ведется розыск преступников.
По данным РИА Новости, убитый – мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Спортсмен заступился за женщину, к которой приставали трое хулиганов.
Ранее сообщалось, что следствие задержало организатора убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича. "В настоящее время организатор данных преступлений установлен, он также в настоящее время задержан", – сказал следователь. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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