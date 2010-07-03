В Подмосковье убили директора торгового центра

Директора торгового центра убили в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
Отмечается, что неизвестный не менее трех раз выстрелил в 60-летнего предпринимателя Николая Леонова, а после чего скрылся с места преступления. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.
"Его застрелили из пистолета с глушителем. Сейчас следствие выясняет, связано ли преступление с предпринимательской деятельностью бизнесмена, но эта версия рассматривается в числе приоритетных", – сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия были изъяты три гильзы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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