Отсидевший за убийство жены и тещи уфимец расправился с дочерью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уфимец, отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, а также за покушение на племянника, расправился со своей дочерью и расчленил ее тело. Об этом сообщает СК по Башкирии.

Сперва мужчину осудили на 15 лет за двойное убийство. В 2005-м его отправили в тюрьму еще на восемь лет за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.

Освободившись, он начал пить. Из-за этого у жителя Уфы произошла ссора с 42-летней дочерью. В августе или сентябре 2015-го он ударил родственницу кулаком по голове. Травма оказалась смертельной.

Решив скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело дочери. Часть останков он выкинул в мусорные баки, а часть утопил в пруду.

В СК уточнили, что новое дело против 72-летнего мужчины уже направили в суд.

