Тело женщины с колото-резаными ранами нашли в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тело женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в лесу в Орехово-Зуевском городском округе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Московской области.

Труп женщины на вид около 40-45 лет был найден вблизи села Хотеичи города Ликино-Дулево в лесном массиве.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливается личность погибшей.

29 апреля тело мужчины с гематомами на лице и следами крови обнаружили на территории Измайловского парка в столице.