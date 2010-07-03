Труп мужчины обнаружили в Измайловском парке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело мужчины с гематомами на лице и следами крови обнаружили на территории Измайловского парка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины средних лет заметили в лесном массиве прохожие. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют личность погибшего.

15 апреля тело неизвестного мужчины обнаружили на шоссе Фрезер. На теле были замечены кровоподтеки и ссадины.