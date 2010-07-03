Тело женщины обнаружили у магазина в столичном районе Гольяново

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Тело женщины обнаружили в столичном районе Гольяново, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ночь на 15 апреля за магазином "Пятерочка" на улице Уральская обнаружен труп неизвестной женщины 50-55 лет.

Сообщается, что на момент обнаружения гражданка была мертва около двух часов. На ее теле были замечены многочисленные гематомы.

Следователи устанавливают личность неизвестной и выясняют обстоятельства случившегося. Тело доставили в морг для проведения экспертизы.