Труп мужчины с ссадинами на лице обнаружили на юго-востоке Москвы

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Тело неизвестного мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, днем 15 апреля на шоссе Фрезер прохожие обнаружили тело мужчины 55-60 лет.

Сообщается, что на момент обнаружения мужчина был мертв около двух дней назад. На его теле были замечены кровоподтеки и ссадины.

Сейчас следователи устанавливают личность неизвестного и выясняют обстоятельства случившегося. Тело доставили в морг для проведения экспертизы.