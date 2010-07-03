На севере столицы девушка во время пьяной ссоры убила сожителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали на севере столицы безработную девушку по подозрению в убийстве сожителя.

Инцидент произошел вечером 11 мая в районе Коптево. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов в проезде Черепановых.

"Был обнаружен труп безработного мужчины 1980 года рождения. Сотрудниками полиции задержана его сожительница 1993 года рождения", – цитирует Агентство "Москва" источник в МВД. Уточняется, что ссора возникла после совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").