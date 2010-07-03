В Москве задержали организатора убийства бизнесмена Калмановича

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Следствие задержало организатора убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в Пресненском суде.

"В настоящее время организатор данных преступлений установлен, он также в настоящее время задержан", – сказал следователь. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Неизвестные люди на автомобиле Lada Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков 2 ноября 2009 года подъехали к машине Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, а после чего открыли по автомобилю огонь. С места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.

Калманович получил около 15 огнестрельных ранений, он скончался на месте от полученных ран. Выйти на след исполнителей преступления не удавалось до последнего времени. Убийство связывали с переделом сфер влияний между столичными преступными группировками. Розыск всех соучастников преступления продолжается.