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15:48

Москвича приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство двух человек

происшествия суды

15:48

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

34-летнего жителя столицы приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу.

Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Разбой". Как установил суд, в январе 2018 года во время распития спиртного в квартире на улице Введенского мужчина зарезал знакомого.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к еще одному преступлению – убийству женщины 1980 года рождения 4 октября 2017 года на территории Битцевского лесопарка.

Ольфакторная судебная экспертиза (запаховые следы человека) и медико-криминалистические судебные экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к обоим эпизодам.

По словам свидетелей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным, шел на конфликт и негативно высказывался о женщинах.

Ранее суд приговорил к 13 годам тюрьмы москвича, застрелившего из пистолета водителя автомобиля в результате дорожного конфликта. Инцидент произошел в ночь на 16 октября 2017 года.

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происшествия суды

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