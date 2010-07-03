Суд вынес приговор расстрелявшему мужчину водителю

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Москвича, застрелившего из пистолета водителя автомобиля в результате дорожного конфликта, приговорили к 13 годам тюрьмы. Решение принял Тверской районный суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

41-летний москвич Алексей Жданов осужден по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов".

Инцидент произошел в ночь на 16 октября 2017 года. Жданов на Lada Samara остановился на запрещающий сигнал светофора на одной из столичных улиц. Слева от него притормозил автомобиль Infiniti QX. Подав звуковой сигнал клаксона, его водитель пересек дорогу машине Жданова, завернув в арку соседнего дома.

Оставив автомобиль на перекрестке, мужчина проследовал за обидчиком и в арке произвел в него не менее шести выстрелов. Потерпевший скончался от полученных ранений на месте.

Отбывать наказание Жданов будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск, в пользу потерпевшего взыскано 3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее по подозрению в убийстве задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, досрочно покинувшего занимаемую должность.