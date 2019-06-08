Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Бутове

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера по греко-римской борьбе в драке на юго-западе столицы, сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.

"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, который ввязался в драку, был еще жив, когда его вытащили из воды. Телеканалу Москва 24 удалось связаться с одной из женщин, которая оказывала первую помощь.

"Так как моя подруга – медик с высшим образованием, мы бросились помогать. Молодой человек лежал на земле у воды, очень много народу стояло вокруг. Первый вопрос – сколько времени он находился в воде. Сказали расплывчато, что от пяти до десяти минут. Подруга начала незамедлительно делать массаж сердца, потрогала пульс. Сказала, что мужчина не дышит. У него был подбит глаз, то есть видно было, что удар был сильный. До приезда скорой пытались реанимировать. Потом подбежали другие, начали его переворачивать. Но все было безуспешно. Видно было, что он уже синеет. Медики моментально его погрузили в карету скорой помощи. Через 15 минут врач вышел, покачал головой, что бесполезно, человека не спасти", – рассказала очевидец произошедшего Ирина.

Трагический инцидент произошел в Бутове вечером 7 июня. По данным следствия, к Чуеву, который шел со своей девушкой, обратились двое несовершеннолетних. Они попросили помощи, так как группа неизвестных не давала им пройти. Когда спортсмен вступился за подростков, завязалась драка, в ходе которой мужчина упал в пруд, а злоумышленники продолжали наносить ему удары.

В СМИ также озвучивают другой вариант событий: сообщается, что Чуев якобы вступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Во время драки он упал в пруд.

Дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".



СК завел дело после убийства мастера спорта по борьбе в Южном Бутово

Похожий случай произошел неделю назад. Никита Белянкин, бывший боец спецназа, получил смертельное ножевое ранение, когда заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа. По подозрению в причастности к убийству арестованы восемь человек.

