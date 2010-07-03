СК просит арестовать подозреваемых в убийстве мастера спорта в Бутове

Следствие ходатайствует об аресте шести подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Южном Бутове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – рассказала Иванова.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня. Конфликт начался из-за замечания, которое Сергей Чуев сделал трем молодым людям, приставшим к беременной женщине. Это компании не понравилось, и все трое напали на заступника.
В драке спортсмен получил несколько ударов в голову и потерял сознание. Злоумышленники сбросили мужчину в пруд и скрылись. Спортсмен был еще жив, когда оказался в воде, но из-за травм не смог выплыть и утонул.
Всех подозреваемых полиция уже задержала. По данным СМИ, операция по задержанию произошла в одном из торговых центров, куда мужчины зашли пообедать. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц". На месте преступления появился стихийный мемориал. На памятной табличке написано "Вечная память Сергею Чуеву, заступившемуся за беременную девушку".
Суд изберет меру пресечения подозреваемым в убийстве спортсмена Сергея Чуева
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