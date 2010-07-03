Тело человека обнаружили на козырьке торгового центра на Мясницкой

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тело человека обнаружили на козырьке торгового центра в Басманном районе, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Мясницкой, доме 10, строении 1. Тело сняли и поместили в машину скорой помощи.

Пол и возможная причина смерти не уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее тело задушенной девушки обнаружили в номере отеля на территории ТиНАО. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".