На поминках в Германии ресторан подал гостям торт с наркотиками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В городе Росток в Германии людям, которые собрались на поминальную трапезу в ресторане, подали торт с наркотиками. Об этом сообщает "Мир 24".

Ошибка произошла из-за того, что сотрудница ресторана попросила свою 18-летнюю дочь приготовить торт для гостей. Девушка выполнила эту просьбу и поставила его в холодильник, где стоял еще один торт, содержащий наркотик. Его девушка приготовила для себя.

Перед поминками женщина забрала торт из холодильник, перепутав его с другим, ранее приготовленным ее дочерью. После поминальной трапезы тринадцати гостям стало плохо. Их с тошнотой и головокружением отправили в больницу.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о лишении свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в Сети. Подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете поручил Владимир Путин.

