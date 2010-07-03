Законопроект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети внесен в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в Сети. Об этом сообщается на сайте "Справедливой России".

"Наc давно тревожит тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", – рассказал депутат Сергей Миронов.

Подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете поручил Владимир Путин.

В настоящее время в Уголовном кодексе имеется статья за склонение к потреблению наркотиков, однако в ней нет наказания за использование интернета. Пропаганда наркотиков, согласно российскому законодательству, – административное правонарушение, за которое грозит штраф 4-5 тысяч рублей для физических лиц.

В конце сентября правительство РФ выступило против смягчения наказания по 228 статье. Законопроект о либерализации наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере внесли депутаты Госдумы. Авторы предлагали перевести 2 часть 228 статьи УК РФ из разряда тяжких в средние и уменьшить срок лишения свободы по ней до пяти лет. Депутаты объясняли, что инициатива позволит сократить количество фальсифицированных дел.

