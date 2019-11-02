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Происшествия

18:40 (обновлено 02.11.2019 19:37)

Молодой человек пострадал в результате конфликта со стрельбой на юге столицы

происшествия

фото: телеграм-канал Mash

В столичном районе Царицыно молодой человек получил ранение из травматического оружия в результате конфликта. Инцидент произошел в районе дома 47 по улице Кантемировской, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел в оппонента, предположительно, из травматического оружия", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что пострадавший доставлен в медучреждение. Его оппонент задержан и находится в отделении полиции.

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Ранее сообщалось, что водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Мневники у дома № 23.

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