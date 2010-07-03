Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в ходе перестрелки на МКАД. Его оппонент доставлен в отдел полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Дорожный конфликт произошел около 10:40 в понедельник, 28 октября, в районе 24-го километра кольцевой автодороги.

"Один из участников конфликта, по предварительным данным, из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, а второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о конфликте со стрельбой в одном из кафе на Большой Ордынке. Один человек получил ранение из травматического оружия. Пострадавший госпитализирован, а стрелявший доставлен в отделение полиции для разбирательства.

