Три человека получили ранения при стрельбе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Чертаново Центральное произошла стрельба. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Отмечается, что инцидент произошел в общежитии на улице Красного Маяка, дом 26 в результате конфликта после распития спиртных напитков.

Один из его участников произвел выстрелы в оппонентов, предположительно из травматического оружия. Три человека получили ранения конечностей.

Злоумышленник скрылся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего.

Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями ранее произошел в Москве. Мужчина выстрелил в оппонента из газового оружия и скрылся.