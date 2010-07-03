Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат арестован

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Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие", – говорится в сообщении.

По данным "Интерфакса", в отношении Шамсутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 27 декабря. Об этом сообщила агентству помощник судьи Анна Бегишева.

25 октября солдат-срочник устроил стрельбу. Он убил восьмерых военных, двое получили ранения. Его задержали. В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Проверку также начала военная прокуратура.

Одного из двух пострадавших, солдата-срочника Евгения Графова планируют транспортировать на лечение в Москву. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, без сознания.