Психолог объяснил, что могло подтолкнуть солдата на расстрел сослуживцев в Забайкалье

17:22
Фото: социальные сети
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров прокомментировал Москве 24 ЧП в воинской части в Забайкальском крае, где солдат открыл огонь по сослуживцам. В результате погибло восемь человек. Психолог рассказал, что могло заставить юношу совершить это действие.
"Военная служба – это довольно тяжелое время в жизни, когда человек меняет окружение и уходит от привычной реальности, от него очень многое требуют. В какой-то этап он может не выдержать эмоционально, а в карауле он не спит тем более. На него могли давить его товарищи, которые с ним проходят службу, это состояние могло его угнетать", – считает эксперт.
Жавнеров отметил, что солдат также мог получить какую-то негативную новость из дома и таким образом попасть в ситуацию, где факторы настолько плохо легли, что он потерял надежду на свое нормальное будущее и, как следствие, испытал огромный всплеск таких сильнейших негативных эмоций, как раздражение и ярость.
"Он мог находиться в состоянии аффекта, а потом прийти в себя и осознать, что он сделал", – говорит он.
Специалист подчеркнул, что сослуживцы могли унижать и оскорблять юношу. "Так как в процессе воинской службы его обучают защищаться, держать оружие в руках, то на стыке этих вещей он мог решить воплотить это в жизнь", – пояснил психолог.
В заключение эксперт добавил, что у юноши могли быть психологические проблемы, корень которых идет из детства.
Ранее сообщили, что военная прокуратура начала проверку обстоятельств, приведших к убийству солдатом по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае.
На место вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН, отметили в ГВП. Будут выясняться причины происшествия. Проверки также коснутся организации несения караульной службы.
В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой. Солдата задержали. В Забайкалье отправилась комиссия министерства во главе с замминистра Андреем Картаполовым.
Погибли восемь человек. По некоторым данным, скончались два офицера и шесть солдатов. Ранены двое военнослужащих, их жизни ничего не угрожает. В Минобороны уточнили, что пострадавшие госпитализированы, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.
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