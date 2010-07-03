Пострадавшего при стрельбе в Забайкалье отправят на лечение в Москву

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Одного из двух пострадавших при стрельбе в воинской части в Забайкалье, солдата-срочника Евгения Графова планируют транспортировать на лечение в Москву, рассказала его мать Ирина Графова.

По ее словам, у него травма головы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, без сознания, передает ТАСС. 28 октября его должны отправить на лечение в столице.

Мать Евгения уточнила, что о случившемся узнала о новостей. Больше об этом никто не сообщал, добавила она.

"Увидели в интернете новости про стрельбу, я обратила внимание, что это его часть. Но в тот вечер нам никто не ответил, дозвонились вчера, но про его состояние ничего нам не сказали. Только сегодня утром сообщили про его здоровье", – объяснила мать пострадавшего.

25 октября солдат-срочник убил устроил стрельбу. Он убил восьмерых военных, двое получили ранения. Его задержали. В Минобороны заявили, что ЧП могло произойти из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Проверку также начала военная прокуратура.